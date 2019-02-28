شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 60 مليون ريال مكافآت طلاب «تعليم صبيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

بدأت إدارة تعليم صبيا اعتباراً من اليوم (الأربعاء)، صرف أكثر من 60 مليون ريال مثَّلت مكافآت الطلاب والطالبات خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1439-1440هـ.

وأوضح رئيس قسم خدمات الطلاب خالد بن عابد الحازمي، أن الصرف سيكون لطلاب وطالبات الإدارة في جميع مكاتب التعليم التسعة وللمراحل الدراسية الثلاث، وتمثل إعانات النائي والاغتراب والتحفيظ والتربية الخاصة، وأبناء المعلمين المتوفين.

وأشاد مدير إدارة تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، بالجهود المبذولة من قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية والإدارية، شاكراً لهم جهودهم، وسائلا الله لهم التوفيق والسداد.