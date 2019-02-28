السعودية تخفض الوقت المهدر في الازدحام المروري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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حققت السعودية تحسنا ملحوظا في الأداء المروري بتراجع كل من مدينتي الرياض ومكة 14 مرتبة و6 مراتب على التوالي في مؤشر الأداء المروري العالمي لعام 2018. في حين تكبدت الاختناقات المرورية خسائر بنحو 87 مليار دولار أمريكي للولايات المتحدة و8 مليار جنيه استرليني للمملكة المتحدة في عام 2018، وفقا للتقرير الصادر عن شركة INRIX العالمية المتخصصة في خدمات السيارات وتحليلات النقل.
وجاءت العواصم موسكو واسطنبول وبوغوتا لكل من روسيا وتركيا وكولومبيا في مقدمة القائمة كأكثر المدن في الازدحام المروري. حيث يقيس المؤشر تأثير الازدحام على مستخدمي الطرق بقياس المدة المهدرة في الزحام ومتوسط الزمن المطلوب للتنقل داخل المدينة خلال أجزاء مختلفة من اليوم والأسبوع وفي أجزاء مختلفة من الطرق لـ 220 مدينة في 38 دولة. ويهدف التقرير إلى تقديم رؤى متعمقة وبيانات ضخمة لفهم مدى خطورة الازدحام وأهمية مكافحته.
السعودية في المؤشر:
ترتيبها عالميا عام 2017
الرياض 17
مكة 50
ترتيبها عالميا عام 2018
الرياض 31
مكة 56
الساعات المهدرة في الزحام عام 2017
الرياض 191
مكة 151
الساعات المهدرة في الزحام عام 2018
الرياض 53
مكة 77
المدة المنقضية للتنقل داخل المدينة بالدقيقة
الرياض 4
مكة 5
أعلى 10 مدن - الساعات المهدرة في الزحام:
1- موسكو - روسيا - 210
2- اسطنبول - تركيا - 157
3- بوغوتا - كولومبيا - 272
4- مدينة مكسيكو - المكسيك - 218
5- ساوباولو - البرازيل - 154
6- لندن - المملكة المتحدة - 227
7- ريو دي جانيرو - البرازيل - 199
8- بوسطن - الولايات المتحدة - 164
9- سانت بطرسبرغ - روسيا - 200
10 روما - إيطاليا - 254
أدنى 10 مدن - الساعات المهدرة في الزحام
1- واترلو - كندا - 45
2- ويتشيتا - الولايات المتحدة - 22
3- تلسا - الولايات المتحدة - - 33
4- قرطبة - إسبانيا - 33
5- ساسكاتون - كندا - 42
6- برغن - النرويج - 42
7- ستوكتون - الولايات المتحدة - 38
8- توليدو - الولايات المتحدة - 36
9- أوماها - الولايات المتحدة - 35
10- ممفيس - الولايات المتحدة - 38
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.