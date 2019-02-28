السعودية | الملك سلمان يعزي السيسي في ضحايا حريق محطة مصر

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يعزي السيسي في ضحايا حريق محطة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي إثر ضحايا الحريق الذي اندلع في محطة قطارات رمسيس بمدينة القاهرة وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
وقال الملك سلمان: " علمنا بنبأ الحريق الذي اندلع في محطة قطارات رمسيس بمدينة القاهرة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين وشعب جمهورية مصر الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر العربية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".
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