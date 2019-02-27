إطلاق معرض طيران سعودي دولي في 12 مارس المقبل

ينظم نادي الطيران السعودي بالشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني ، معرض الطيران السعودي الدولي الأول خلال الفترة 12 – 14 من شهر مارس المقبل ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وذلك في مقر النادي بالثمامة .

وتجري الاستعدادات النهائية لإطلاق النسخة الأولى من المعرض السعودي الدولي للطيران .

ويعد المعرض نقلة نوعية في صناعة الطيران بالمملكة ، حيث يتطلع المهتمون بقطاع الطيران للمناسبة على أنها منصة مهمة لعرض الخدمات والمنتجات المتعلقة بهذا المجال الحيوي ، وربط الشركات بصنّاع القرار في المؤسسات والهيئات المحلية والاقليمية والدولية ، وحدث ينتظر أن يأخذ مكانته على روزنامة قطاع الطيران العالمي .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي ، قد عقد خلال الفترة الماضية ، عدة اجتماعات باللجنة المنظمة للمعرض ، شدد خلالها على أهمية إبراز المعرض بصورة تتناسب مع مكانة المملكة ومع ما وصل إليه قطاع الطيران السعودي من تطور.

وسيقام المعرض على مساحة 100 ألف متر مربع ويستوعب أكثر من 80 طائرة بمختلف الأنواع ، وصالات عرض تستوعب ما يزيد على 500 جناح محلي ودولي ، حيث من المتوقع أن يزيد عدد المشاركين على 10 آلاف شخص يمثلون أكثر من 200 جهة من مختلف أنحاء العالم، وسيشهد عدد من الفعاليات وورش العمل المصاحبة .