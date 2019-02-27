أمير المدينة يرعي تخريج طلاب الجامعة الإسلامية.. ويُدشِّن مهرجان الشعوب

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يرعي تخريج طلاب الجامعة الإسلامية.. ويُدشِّن مهرجان الشعوب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نهلة الجمال (المدينة المنورة)رعي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، اليوم (الأربعاء)، حفل تخريج 2894 طالباً يمثلون الدفعة 55 من طلاب الجامعة الإسلامية من 111 دولة، بحضور نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل.
كما دشَّن أمير المنطقة مهرجان الثقافات والشعوب في دورته الثامنة، والمقام خلال الفترة من 22 جمادى الأخرة وحتى 2 رجب القادم، بحضور عدد من السفراء والقناصل والدبلوماسيين لدى المملكة، وعضوات مجلس الشورى الدكتورة عالية الدهلوي، والدكتورة نورة المساعد، والدكتورة نورة المري، والدكتورة حنان الأحمدي، والدكتورة نوف العنقري، والدكتورة جواهر العنزي، والدكتورة لطيفة البوعينين، والدكتورة جواهر اليامي، والدكتورة أحلام حكمي، والدكتورة سامية بخاري، الدكتورة لينا آل معينا.
وأُقيمت المناسبة وسط أجواء ممطرة، واضطرت بعض العضوات إلي استخدام الشمسيات خلال سقوط الأمطار.
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