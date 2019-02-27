شكرا لقرائتكم خبر عن الشبانة يبحث تطوير الإعلام مع الإمارات والبحرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بحث وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، مع نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم (الأربعاء)، في مكتبه، الدكتور راشد النعيمي.

كما بحث وزير الإعلام مع نظيره البحريني علي بن محمد الرميحي، أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.