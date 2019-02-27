شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مواطن ثلاثيني متوفٍ داخل بئر في المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينه المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن تغيب مواطن يبلغ من العمر 35 عاماً. أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينه المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن تغيب مواطن يبلغ من العمر 35 عاماً. وأضاف: «بالبحث عنه عثرنا عليه متوفٍ داخل بئر في وادي الخشرمه بينبع النخل في محافظة ينبع، وتم تسليم الموقع لشرطة».



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