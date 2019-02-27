مشعل بن ماجد يطلق فعاليات معرض شباب الأعمال بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أطلق محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد اليوم فعاليات معرض شباب الأعمال في نسخته العاشرة الذي تنظمه غرفة جدة ممثلة في لجنة ريادة الأعمال تحت شعار "بشبابنا نحقق رؤيتنا"، وذلك بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات.

وفور وصوله تجول بأجنحة المعرض واستمع لشرح عن الفعاليات والمشاريع والمبادرات التي قدمها أصحاب الأعمال الشباب من الجنسين، مشيدا بما شاهده من أفكار وابتكار وإبداع بالمعرض.

عقب ذلك بدئ الحفل الخطابي بكلمة لنائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد البسام استعرض فيها مسيرة المعرض ودعم القيادة لشباب الأعمال الذي سيسهم في تنمية العمل الاقتصادي والشبابي في المملكة.

Advertisements

وقال: إننا -ولله الحمد- نعيش طفرة تنموية متنوعة على جميع المستويات بفضل القيادة ورؤية 2030 التي تعمل بلغة اليوم للحديث مع المستقبل".

وأضاف: إن المعرض استقبل أكثر من 250 مشاركا من رواد ورائدات الأعمال، مقدما 30 محاضرة وورشة عمل ودورة متخصصة إلى جانب عرض التجارب الحية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمبادرات التي توظف عناصر الإبداع والبحث عن التألق والمضي في دروب النجاح مرتكزا على محاور مهمة في مقدمتها رسم ملامح رؤية المملكة 2030 وتعريف وتمكين الشباب من أهدافها وبرامجها.

من جانبه قدم رئيس لجنة ريادة الأعمال ثامر الفرشوطي نبذة عن المعرض الذي تستمر فعالياته على مدى خمسة أيام باعتباره منصة لمشاريع شباب وشابات الأعمال والأفكار التجارية الإبداعية ومنصة تمكين الشباب والشابات في مجال الأعمال، وتمكين أصحاب المشاريع والأفكار المشاركة في المعرض.

بعدها شاهد الأمير مشعل بن ماجد والحضور عرضا مرئيا عن المعرض، ثم كرم الجهات الراعية والداعمة، كما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة من غرفة جدة.