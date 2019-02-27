، النجم الساحلي التونسي يقترب من نهائي كأس زايد للأبطال ،

محمد بن مسعود - الدمام - بتغلبه على المريخ السوداني في لقاء الذهاب

حقق فريق النجم الساحلي التونسي فوزًا مهمًا على فريق المريخ السوداني بهدف دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب سوسة الأولمبي بافتتاح منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب مرتضى بن وناس في الدقيقة 47 من عمر الشوط الأول.

وسيلتقي الفريقان مجددًا على ملعب المريخ بمدينة أم درمان السودانية يوم 29 من شهر مارس المقبل.

يُذكر أن المتأهل من النجم الساحلي والمريخ السوداني سوف يلتقي مع المتأهل من مواجهة الشقيقين الأهلي مع الهلال.