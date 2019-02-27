، برعاية أمير الرياض.. معرض الطيران السعودي الدولي ينطلق في 12 مارس المقبل ،

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ينظم نادي الطيران السعودي بالشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني، معرض الطيران السعودي الدولي الأول خلال الفترة 12 - 14 من شهر مارس المقبل، برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وذلك بمقر النادي بالثمامة.
وفي التفاصيل، تجري الاستعدادات النهائية لإطلاق النسخة الأولى من المعرض السعودي الدولي للطيران، حيث يعد المعرض نقلة نوعية في صناعة الطيران بالمملكة، ويتطلع المهتمون بقطاع الطيران للمناسبة على أنها منصة مهمة لعرض الخدمات والمنتجات المتعلقة بهذا المجال الحيوي، وربط الشركات بصنّاع القرار في المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية، وحدث ينتظر أن يأخذ مكانته بقطاع الطيران العالمي.
وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، قد عقد خلال الفترة الماضية، عدة اجتماعات باللجنة المنظمة للمعرض، والتي شدد خلالها على أهمية إبراز المعرض بصورة تتناسب مع مكانة المملكة ومع ما وصل إليه قطاع الطيران السعودي من تطور.
ويقام المعرض على مساحة 100 ألف متر مربع ويستوعب أكثر من 80 طائرة بمختلف الأنواع، وصالات عرض تستوعب ما يزيد على 500 جناح محلي ودولي، حيث من المتوقع أن يزيد عدد المشاركين على 10 آلاف شخص يمثلون أكثر من 200 جهة من مختلف أنحاء العالم، ويشهد عدد من الفعاليات وورش العمل المصاحبة.
برعاية أمير الرياض.. معرض الطيران السعودي الدولي ينطلق في 12 مارس المقبلوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-27
ينظم نادي الطيران السعودي بالشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني، معرض الطيران السعودي الدولي الأول خلال الفترة 12 - 14 من شهر مارس المقبل، برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وذلك بمقر النادي بالثمامة.
وفي التفاصيل، تجري الاستعدادات النهائية لإطلاق النسخة الأولى من المعرض السعودي الدولي للطيران، حيث يعد المعرض نقلة نوعية في صناعة الطيران بالمملكة، ويتطلع المهتمون بقطاع الطيران للمناسبة على أنها منصة مهمة لعرض الخدمات والمنتجات المتعلقة بهذا المجال الحيوي، وربط الشركات بصنّاع القرار في المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية، وحدث ينتظر أن يأخذ مكانته بقطاع الطيران العالمي.
وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، قد عقد خلال الفترة الماضية، عدة اجتماعات باللجنة المنظمة للمعرض، والتي شدد خلالها على أهمية إبراز المعرض بصورة تتناسب مع مكانة المملكة ومع ما وصل إليه قطاع الطيران السعودي من تطور.
ويقام المعرض على مساحة 100 ألف متر مربع ويستوعب أكثر من 80 طائرة بمختلف الأنواع، وصالات عرض تستوعب ما يزيد على 500 جناح محلي ودولي، حيث من المتوقع أن يزيد عدد المشاركين على 10 آلاف شخص يمثلون أكثر من 200 جهة من مختلف أنحاء العالم، ويشهد عدد من الفعاليات وورش العمل المصاحبة.
27 فبراير 2019 - 22 جمادى الآخر 1440
11:31 PM
يقام على مساحة 100 ألف متر مربع ويستوعب 80 طائرة بمختلف الأنواع
ينظم نادي الطيران السعودي بالشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني، معرض الطيران السعودي الدولي الأول خلال الفترة 12 - 14 من شهر مارس المقبل، برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وذلك بمقر النادي بالثمامة.
وفي التفاصيل، تجري الاستعدادات النهائية لإطلاق النسخة الأولى من المعرض السعودي الدولي للطيران، حيث يعد المعرض نقلة نوعية في صناعة الطيران بالمملكة، ويتطلع المهتمون بقطاع الطيران للمناسبة على أنها منصة مهمة لعرض الخدمات والمنتجات المتعلقة بهذا المجال الحيوي، وربط الشركات بصنّاع القرار في المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية، وحدث ينتظر أن يأخذ مكانته بقطاع الطيران العالمي.
وكان الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، قد عقد خلال الفترة الماضية، عدة اجتماعات باللجنة المنظمة للمعرض، والتي شدد خلالها على أهمية إبراز المعرض بصورة تتناسب مع مكانة المملكة ومع ما وصل إليه قطاع الطيران السعودي من تطور.
ويقام المعرض على مساحة 100 ألف متر مربع ويستوعب أكثر من 80 طائرة بمختلف الأنواع، وصالات عرض تستوعب ما يزيد على 500 جناح محلي ودولي، حيث من المتوقع أن يزيد عدد المشاركين على 10 آلاف شخص يمثلون أكثر من 200 جهة من مختلف أنحاء العالم، ويشهد عدد من الفعاليات وورش العمل المصاحبة.
، برعاية أمير الرياض.. معرض الطيران السعودي الدولي ينطلق في 12 مارس المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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