، الأخضر السعودي تحت 16 عامًا يفوز على شقيقه البحريني وديًا بخماسية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تغلب المنتخب السعودي تحت 16 عامًا على ضيفه منتخب البحرين بنتيجة 5-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن معسكر المنتخب الوطني الإعدادي في مدينة الدمام.
وسجل للأخضر أولًا اللاعب خالد مجرشي في الدقيقة السادسة، ليعقبه زميله مهند براح في الدقيقة الثانية عشرة، وأضاف عبدالعزيز العليوة هدفين في الدقيقتين 17 و34، واختتم ماجد الخليفة أهداف المنتخب الوطني في الدقيقة 77، في حين جاء هدف منتخب البحرين في الدقيقة الأخيرة من عُمر المباراة.
ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي المباراة بقائمة مكونة من: نواف شيعان في حراسة المرمى، ومحمد سليمان، وصالح برناوي، وخليفة الدوسري، ووليد صابر، وفيصل العبدالواحد، وعبدالله الزيد، وخالد مجرشي، ومهند براح، وعبدالعزيز العليوة، وعلي عبدالرؤوف.
وجاء معسكر "الأخضر" في مدينة الدمام، الذي اختتمه مساء اليوم، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020، المقرر إقامتها منتصف شهر سبتمبر المقبل.
الأخضر السعودي تحت 16 عامًا يفوز على شقيقه البحريني وديًا بخماسيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-27
تغلب المنتخب السعودي تحت 16 عامًا على ضيفه منتخب البحرين بنتيجة 5-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن معسكر المنتخب الوطني الإعدادي في مدينة الدمام.
وسجل للأخضر أولًا اللاعب خالد مجرشي في الدقيقة السادسة، ليعقبه زميله مهند براح في الدقيقة الثانية عشرة، وأضاف عبدالعزيز العليوة هدفين في الدقيقتين 17 و34، واختتم ماجد الخليفة أهداف المنتخب الوطني في الدقيقة 77، في حين جاء هدف منتخب البحرين في الدقيقة الأخيرة من عُمر المباراة.
ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي المباراة بقائمة مكونة من: نواف شيعان في حراسة المرمى، ومحمد سليمان، وصالح برناوي، وخليفة الدوسري، ووليد صابر، وفيصل العبدالواحد، وعبدالله الزيد، وخالد مجرشي، ومهند براح، وعبدالعزيز العليوة، وعلي عبدالرؤوف.
وجاء معسكر "الأخضر" في مدينة الدمام، الذي اختتمه مساء اليوم، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020، المقرر إقامتها منتصف شهر سبتمبر المقبل.
27 فبراير 2019 - 22 جمادى الآخر 1440
11:00 PM
تغلب المنتخب السعودي تحت 16 عامًا على ضيفه منتخب البحرين بنتيجة 5-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن معسكر المنتخب الوطني الإعدادي في مدينة الدمام.
وسجل للأخضر أولًا اللاعب خالد مجرشي في الدقيقة السادسة، ليعقبه زميله مهند براح في الدقيقة الثانية عشرة، وأضاف عبدالعزيز العليوة هدفين في الدقيقتين 17 و34، واختتم ماجد الخليفة أهداف المنتخب الوطني في الدقيقة 77، في حين جاء هدف منتخب البحرين في الدقيقة الأخيرة من عُمر المباراة.
ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي المباراة بقائمة مكونة من: نواف شيعان في حراسة المرمى، ومحمد سليمان، وصالح برناوي، وخليفة الدوسري، ووليد صابر، وفيصل العبدالواحد، وعبدالله الزيد، وخالد مجرشي، ومهند براح، وعبدالعزيز العليوة، وعلي عبدالرؤوف.
وجاء معسكر "الأخضر" في مدينة الدمام، الذي اختتمه مساء اليوم، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020، المقرر إقامتها منتصف شهر سبتمبر المقبل.
، الأخضر السعودي تحت 16 عامًا يفوز على شقيقه البحريني وديًا بخماسية ،
المصدر : الخليج 365
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