، تعرّف على سبب غياب سالم الدوسري عن مواجهة العين الإماراتي بالآسيوية ،

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يبدو أن مشاركة لاعب الهلال سالم الدوسري في مباراة فريقه أمام العين الإماراتي ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا والمقررة يوم الثلاثاء القادم تؤرق إدارة ناديه لكون اللاعب تعرض للطرد في مباراة أوراوا الياباني في إياب نهائي نسخة 2017.
حيث سيطرت حالة من الجدل القانوني حول أهلية مشاركة اللاعب على اعتبار أن الدوسري لم يشارك مع الهلال في النسخة الماضية نظير انتقاله إلى صفوف فياريال الإسباني معارًا وأيضًا لخروج الهلال من دور المجموعات في النسخة الماضية.
هذا الغموض الذي يلف مشاركة سالم الدوسري في مباراة العين حله ياسر المسحل عضو لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي من خلال تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" أرفق معه صورة من نص المادة 54 للائحة الانضباط الاسيوي قائلاً:
بحسب المادة رقم 54.3 من لائحة المسابقات لدوري أبطال آسيا، فإن اللاعب الذي صدرت بحقه عقوبة إيقاف (لحصوله على بطاقة حمراء كمثال) في نسخة سابقة ولم يستوفها بسبب نهاية مشاركة فريقه، فإنه يجب عليه أن يُنفّذ العقوبة في أول مباراة للمسابقة نفسها بشرط أن يكون اسمه مُسجلاً رسميًا مع فريقه.
يُذكر أن الهلال سيلتقي مع العين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "هزاع بن زايد" في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات من نسخة 2019 للبطولة القارية.
تعرّف على سبب غياب سالم الدوسري عن مواجهة العين الإماراتي بالآسيويةمحمود الحمد الخليج 365 2019-02-27
يبدو أن مشاركة لاعب الهلال سالم الدوسري في مباراة فريقه أمام العين الإماراتي ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا والمقررة يوم الثلاثاء القادم تؤرق إدارة ناديه لكون اللاعب تعرض للطرد في مباراة أوراوا الياباني في إياب نهائي نسخة 2017.
حيث سيطرت حالة من الجدل القانوني حول أهلية مشاركة اللاعب على اعتبار أن الدوسري لم يشارك مع الهلال في النسخة الماضية نظير انتقاله إلى صفوف فياريال الإسباني معارًا وأيضًا لخروج الهلال من دور المجموعات في النسخة الماضية.
هذا الغموض الذي يلف مشاركة سالم الدوسري في مباراة العين حله ياسر المسحل عضو لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي من خلال تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" أرفق معه صورة من نص المادة 54 للائحة الانضباط الاسيوي قائلاً:
بحسب المادة رقم 54.3 من لائحة المسابقات لدوري أبطال آسيا، فإن اللاعب الذي صدرت بحقه عقوبة إيقاف (لحصوله على بطاقة حمراء كمثال) في نسخة سابقة ولم يستوفها بسبب نهاية مشاركة فريقه، فإنه يجب عليه أن يُنفّذ العقوبة في أول مباراة للمسابقة نفسها بشرط أن يكون اسمه مُسجلاً رسميًا مع فريقه.
يُذكر أن الهلال سيلتقي مع العين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "هزاع بن زايد" في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات من نسخة 2019 للبطولة القارية.
27 فبراير 2019 - 22 جمادى الآخر 1440
10:59 PM
لطرده في نهائي 2017 وعدم مشاركته في النسخة الماضية
يبدو أن مشاركة لاعب الهلال سالم الدوسري في مباراة فريقه أمام العين الإماراتي ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا والمقررة يوم الثلاثاء القادم تؤرق إدارة ناديه لكون اللاعب تعرض للطرد في مباراة أوراوا الياباني في إياب نهائي نسخة 2017.
حيث سيطرت حالة من الجدل القانوني حول أهلية مشاركة اللاعب على اعتبار أن الدوسري لم يشارك مع الهلال في النسخة الماضية نظير انتقاله إلى صفوف فياريال الإسباني معارًا وأيضًا لخروج الهلال من دور المجموعات في النسخة الماضية.
هذا الغموض الذي يلف مشاركة سالم الدوسري في مباراة العين حله ياسر المسحل عضو لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي من خلال تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" أرفق معه صورة من نص المادة 54 للائحة الانضباط الاسيوي قائلاً:
بحسب المادة رقم 54.3 من لائحة المسابقات لدوري أبطال آسيا، فإن اللاعب الذي صدرت بحقه عقوبة إيقاف (لحصوله على بطاقة حمراء كمثال) في نسخة سابقة ولم يستوفها بسبب نهاية مشاركة فريقه، فإنه يجب عليه أن يُنفّذ العقوبة في أول مباراة للمسابقة نفسها بشرط أن يكون اسمه مُسجلاً رسميًا مع فريقه.
يُذكر أن الهلال سيلتقي مع العين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "هزاع بن زايد" في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات من نسخة 2019 للبطولة القارية.
، تعرّف على سبب غياب سالم الدوسري عن مواجهة العين الإماراتي بالآسيوية ،
المصدر : الخليج 365
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