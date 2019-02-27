، "القوات الجوية" يتوج بكأس اختراق الضاحية بدورة الألعاب الرياضية ،

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توج رئيس هيئة عمليات قوات الصواريخ الإستراتيجية اللواء الركن محمد بن عوض الزهراني، منتخب القوات الجوية في دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة بجدة بعد تحقيقه كأس سباق اختراق الضاحية، بين المنتخبات المشاركة التي تضم عدائين دوليين، وذلك لمسافتي ٤كم و١٠ كم , وجاء تحقيقهم للقب بعد أن جمعوا 30 نقطة.
فيما حقق منتخب البرية المركز الثاني بـ17 نقطة، والقوات البحرية المركز الثالث 15نقطة.
وقال "الزهراني": نشكر قوات الدفاع الجوي على هذه الاستضافة لدورة ، كما نثمن جهود القائمين على هذا الحدث الرياضي؛ وهو بلا شك يلبي طموحات قيادتنا الحكيمة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سيدي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهم الله ، ومدى حرصهم الكبير على أن تكون الرياضة جزءا أساسيا في جميع القطاعات العسكرية؛ وهو الدور الفعال لرفع اللياقة البدنية.
وأوضح "الزهراني" في ختام التتويج أن مشاركة قوة الصواريخ الإستراتيجية تعتبر الأولى تحت مظلة القوات المسلحة، والتي تضم منتخبات عريقة ولاعبين على مستوى دولي، وهذا يشكل لنا خدمة كبيرة في اكتساب المهارات وصقلها بالاحتكاك بهذه المنتخبات العريقة، والذي يصب بشكل عام في خلق بيئة ملائمة للتنافس الشريف، وهذا ما قد يقدم لنا منتخبات مميزة تمتلك مواهب عديدة لتمثيل قواتنا المسلحة في المنافسات الدولية خير تمثيل.
"القوات الجوية" يتوج بكأس اختراق الضاحية بدورة الألعاب الرياضيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-27
توج رئيس هيئة عمليات قوات الصواريخ الإستراتيجية اللواء الركن محمد بن عوض الزهراني، منتخب القوات الجوية في دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة بجدة بعد تحقيقه كأس سباق اختراق الضاحية، بين المنتخبات المشاركة التي تضم عدائين دوليين، وذلك لمسافتي ٤كم و١٠ كم , وجاء تحقيقهم للقب بعد أن جمعوا 30 نقطة.
فيما حقق منتخب البرية المركز الثاني بـ17 نقطة، والقوات البحرية المركز الثالث 15نقطة.
وقال "الزهراني": نشكر قوات الدفاع الجوي على هذه الاستضافة لدورة ، كما نثمن جهود القائمين على هذا الحدث الرياضي؛ وهو بلا شك يلبي طموحات قيادتنا الحكيمة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سيدي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهم الله ، ومدى حرصهم الكبير على أن تكون الرياضة جزءا أساسيا في جميع القطاعات العسكرية؛ وهو الدور الفعال لرفع اللياقة البدنية.
وأوضح "الزهراني" في ختام التتويج أن مشاركة قوة الصواريخ الإستراتيجية تعتبر الأولى تحت مظلة القوات المسلحة، والتي تضم منتخبات عريقة ولاعبين على مستوى دولي، وهذا يشكل لنا خدمة كبيرة في اكتساب المهارات وصقلها بالاحتكاك بهذه المنتخبات العريقة، والذي يصب بشكل عام في خلق بيئة ملائمة للتنافس الشريف، وهذا ما قد يقدم لنا منتخبات مميزة تمتلك مواهب عديدة لتمثيل قواتنا المسلحة في المنافسات الدولية خير تمثيل.
27 فبراير 2019 - 22 جمادى الآخر 1440
11:00 PM
منتخب البرية حصد المركز الثانى و"البحرية" الثالث
توج رئيس هيئة عمليات قوات الصواريخ الإستراتيجية اللواء الركن محمد بن عوض الزهراني، منتخب القوات الجوية في دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة بجدة بعد تحقيقه كأس سباق اختراق الضاحية، بين المنتخبات المشاركة التي تضم عدائين دوليين، وذلك لمسافتي ٤كم و١٠ كم , وجاء تحقيقهم للقب بعد أن جمعوا 30 نقطة.
فيما حقق منتخب البرية المركز الثاني بـ17 نقطة، والقوات البحرية المركز الثالث 15نقطة.
وقال "الزهراني": نشكر قوات الدفاع الجوي على هذه الاستضافة لدورة ، كما نثمن جهود القائمين على هذا الحدث الرياضي؛ وهو بلا شك يلبي طموحات قيادتنا الحكيمة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سيدي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهم الله ، ومدى حرصهم الكبير على أن تكون الرياضة جزءا أساسيا في جميع القطاعات العسكرية؛ وهو الدور الفعال لرفع اللياقة البدنية.
وأوضح "الزهراني" في ختام التتويج أن مشاركة قوة الصواريخ الإستراتيجية تعتبر الأولى تحت مظلة القوات المسلحة، والتي تضم منتخبات عريقة ولاعبين على مستوى دولي، وهذا يشكل لنا خدمة كبيرة في اكتساب المهارات وصقلها بالاحتكاك بهذه المنتخبات العريقة، والذي يصب بشكل عام في خلق بيئة ملائمة للتنافس الشريف، وهذا ما قد يقدم لنا منتخبات مميزة تمتلك مواهب عديدة لتمثيل قواتنا المسلحة في المنافسات الدولية خير تمثيل.
، "القوات الجوية" يتوج بكأس اختراق الضاحية بدورة الألعاب الرياضية ،
المصدر : الخليج 365
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