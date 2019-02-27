، مبدعو المحتوى العربي أمام تحدي مسابقة "مسك القيم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستهدف الوصول إلى مواد هادفة ومعززة لحياة الفرد والمجتمع

أطلق مركز المبادرات بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز "مسك الخيرية" بالتعاون مع مؤسسة المعارف العالمية التعليمية الخيرية، مسابقة "مسك القيم" لإتاحة المجال للشباب ومنتجي المحتوى والمفكرين والمبدعين العرب للمشاركة في إثراء المحتوى القيمي، في خطوة يسعى من خلالها المركز إلى تقوية المشهد الإعلامي والترفيهي والتربوي بالمواد المعززة والداعمة للقيم.

وتقوم المسابقة التي أعُلن عنها ضمن فعاليات منتدى مسك للإعلام، على تعزيز دور الإعلام والترفيه والتربية، للوصول إلى دعم القيم الهادفة، عبر تحفيز ما يمكن إنتاجه من مواد إعلامية، من أجل الوصول إلى التأثير النوعي في المواد والمشاركات، وزيادة تفعيل أدوار الأفراد ومؤسسات المجتمع بما يخدم أهداف المسابقة وتبويب المحتوى العربي بالقيم، وتصنيفه ضمن منصة القيم.

وحددت المسابقة عدة مجالات وفتحت الباب للتنافس فيها، حيث ترتكز تلك المجالات على الأمانة والاحترام والمسؤولية والثقة، واشترطت لكل واحدة منها إنتاج قصة، أوفكرة لعبة إلكترونية، أومقطع فيديو أورسم تعبيري.

وترمي المسابقة، من خلال هذه المحاور، إلى تعزيز تلك المبادئ التي يحث عليها دين الإسلام الحنيف، فيما من شأنها أن تسهم في نقل الفرد والمجتمع إلى أن يصبح عاملاً منتجاً وإيجابياً في مجتمعه ومحيطه الخاص.

وابتداءً من اليوم الثلاثاء 26 فبراير 2019م، يستقبل مركز المبادرات متمثلاً في "مسك القيم" المشاركات، وتنتهي عملية استقبال المشاركات في الرابع من أبريل 2019م، ليتم الإعلان عن الفائزين بالمسابقة في الخامسة والعشرين من ذات الشهر.

ووحدت المسابقة معاييراً لقبول المشاركات، بحيث يُشترط أن تكون المشاركات باللغة العربية، متضمنة القيم المطلوبة، ومطابقة للمعايير الفنية والتقنية، ولم يسبق نشرها ضمن أي مسابقة أخرى، وتتيح المسابقة المشاركة للأفراد والشركات على حدٍ سواء. فيما سيتم استقبال المشاركات على منصة متخصصة لذلك عبر منصة القيم values.sa، وأن يكون حق استخدام المشاركات ونشرها متاحاً لـ"مسك القيم".

وخصصت المسابقة جائزة بمقدار 120 ألف ريال للمركز الأول لكل قيمة، و60 ألف ريال للمركز الثاني.

فكرة جراف:

لماذا أنشأت مسك مسابقة القيم:

@ دعم محتوى القيم في المشهد الإعلامي.

@ منح المبدعين مجالاً أرحب لإبراز إبداعهم.

@ توسيع مشاركة الفرد في خدمة مجتمعه.

@ دعم القيم المجتمعية.

@إرساء القيم في حياة الفرد.

@ تشجيع الإلهام وتطويره في شتى المجالات.