، "صحة عسير" تنظم مؤتمر "سلامة المرضى" بمحايل ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنظِّم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير مطلع شهر رجب المقبل مؤتمرًا طبيًّا تحت عنوان "سلامة المرضى" بمحافظة محايل عسير، وذلك تحت رعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وأوضح المدير العام للشؤون الصحية بعسير خالد بن عائض عسيري أن المؤتمر يأتي كتجربة جديدة في مجال استغلال فرص التنوع المكاني الفريد في المنطقة، وتماشيًا مع رؤية وزارة الصحة الرامية لبناء مقومات الرعاية الصحية الآمنة؛ إذ يهدف المؤتمر إلى تمكين الممارسين الصحيين للاستزادة المعرفية من خلال الحضور والتفاعل مع ما يقدمه نخبة من المتحدثين المتخصصين في مجال سلامة المرضى.

وأشار "عسيري" إلى أن المؤتمر سيتناول عددًا من المجالات التي يهتم بها كل الممارسين الصحيين في خدمات الجودة والسلامة والتخطيط والإدارة الصحية والممارسات الطبية والخدمات التمريضية، إضافة إلى استعراض عدد من المتحدثين لنتائج دراساتهم البحثية في مجال سلامة المرضى من خلال مختلف التطبيقات الصحية.

وأبان أن "صحة عسير" ستفذ عددًا من الفعاليات المصاحبة للمؤتمر كمشاركات مجتمعية لمدة أربعة أيام، تشمل عيادات تخصصية متنقلة، وعيادة التغذية العلاجية، وعربة التبرع بالدم، وفريق توعية المجتمع بسبل إنقاذ الحياة في مقر جادة محايل. فيما سيتم تنفيذ عدد من الأنشطة التثقيفية بأحد المجمعات التجارية بمحافظة محايل، تشمل التثقيف الدوائي، والكشف البصـري، والكشف عن العلامات الحيوية.