، حارس الهلال العماني علي الحبسي يزور مهرجان الإبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - تجول على القرية وحضر عرض الهجانة السلطانية العمانية

زار حارس نادي الهلال ومنتخب عمان الوطني الكابتن علي الحبسي، القرية السعودية للإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الثالثة المقام في الصياهد، كما قام بجولة على القرية وحضر عرض الهجانة السلطانية العمانية الذي يقام يوميّاً في القرية.

وقال الحبسي: "إن وجود الهجانة العمانية في المهرجان يدل على الترابط الكبير الذي يجمع المملكة العربية السعودية بالسلطنة".

الحبسي عبّر عن سعادته بزيارة المهرجان، وأنه قطع المسافة الكبيرة من أجل حضوره؛ لأنه يرتبط بتراث تربَّى عليه في بيئته البدوية في قريته "قرية العينين"؛ حيث تنتشر رياضة الهجن كثيراً في أوساط أقاربه وأصدقائه.

وقال الحبسي: "جزء من رسالتنا كلاعبين أن نشجع متابعينا على التمسك بتراثهم والتعرف عليه بشكل أكبر، كما أننا كلاعبين نستمتع بهذه الأوقات التي تبعدنا عن الضغوطات".

وامتدح الحبسي منظمي المهرجان والابتسامة التي تعلو وجوههم منذ دخوله، وأكد أن هذا الأمر ليس بغريبٍ على المملكة وأبنائها الذين تعودنا منهم النجاح الدائم في كافة المهرجانات التي ينظمونها.

ولم يخفِ علي الحبسي إعجابه بالناقة "خزامة" التي يعرض مجسمها في متحف الإبل أحد فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وقال: "تفاجأت بحجمها وتستحقّ أن تكون في المتحف لأنها نادرة جدّاً".

