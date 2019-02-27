، "أحوال حائل" تُقدِّم خدماتها لطلاب ومنسوبي ثانوية الكسائي بحي الشفا ،

محمد بن مسعود - الدمام - استفاد في اليوم الأول ١٠٠ طالب ومعلم بإصدار بطاقة الهوية وتجديدها

تقدّم الأحوال المدنية بحائل، ولمدة يومين ابتداءً من اليوم الأربعاء، خدماتها المختلفة لطلاب ومنسوبي ثانوية الكسائي بحي الشفا، عبر العربة المتنقلة.

واستفاد في اليوم الأول أكثر من ١٠٠ طالب ومعلم من خدمات إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى إصدار سجل الأسرة ، وتعديل المهنة للطلاب، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

وقدّم الطلاب والمعلمون شكرهم لإدارة أحوال حائل على تقديم الخدمات لهم بالمدرسة، الأمر الذي وفّر عليهم الجهد والوقت في الحصول عليها، ولاسيما إصدار الهوية الوطنية للطلاب.