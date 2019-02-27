بالفيديو: مبلغ فاتورة المياه يصدم مواطن.. وكاتب يهاجم الشركة: استنزاف للجيوب

انتقد الكاتب الصحفي سلمان العسكر الأخطاء المتكررة في فواتير استهلاك المياه الصادرة من الشركة الوطنية للمياه، معتبرا ذلك استنزافاً لجيوب مشتركي المياه، بتحميلهم تكاليف أخطاء الشركة، مطالباً الشركة بالاعتذار ومعالجة ذلك، وتحمل نتائج أخطائها .

وأشار العسكر خلال استضافته في برنامج “الراصد” على “الإخبارية” ، إلى تناقض مسؤولي شركة المياه الوطنية في تبرير الأخطاء التي تحدث في فواتير المياه والتسويات الظالمة التي تجريها الشركة مع المتضررين، مطالباً الشركة باستخدام نظام الشرائح مسبقة الدفع بدلا من العدادات المفوترة، وهو أسلوب حديث مستخدم في معظم دول العالم.

جاء ذلك بعد انتقاد عدد من المواطنين ، تكرار الأخطاء في فواتير استهلاك المياه الصادرة من الشركة الوطنية للمياه، وتحميلهم تكاليف تلك الأخطاء، وطالبوا الشركة بتحمل نتائج أخطائها ومعالجة ذلك.

وكان أحد المواطنين قد أوضح في اتصال مع برنامج “الراصد” ، أنه استلم فاتورة مياه بمبلغ 7 آلاف ريال، وبعد معاناة ومراجعات متكررة لشركة المياه الوطنية، قالوا إن المشكلة قد تكون من العداد وغيروا العداد، وأجروا معه تسوية بخصم 2500 ريال فقط، رغم أن فاتورة الاستهلاك في الشهر التالي لشهر الخطأ تبلغ 51 ريالاً فقط.

من جهة أخرى قال نائب الرئيس للعناية بالعملاء بالشركة الوطنية للمياه عبدالله البيشي، إن الشركة سبق وأن أوضحت عبر عدة منابر أن الأخطاء المتكررة في فواتير الاستهلاك تحدث نتيجة لاستخدام العدادات الميكانيكية، التي بها نسبة من الخطأ.

وأوضح أن الشركة شرعت في استبدال العدادات الميكانيكية، مؤكدا أنه تم استبدال 1.3 مليون عداد من أصل مليونين على مستوى المملكة.

وحول التسويات التي تجري مع العميل في حال حدوث خطأ في فاتورة الاستهلاك، قال البيشي إن الشركة تحتسب استهلاك العميل في الشهر الذي يلي الشهر الذي حدث فيه الخطأ، وعلى هذا الأساس تصحح فاتورة الاستهلاك التي حدث فيها الخطأ.