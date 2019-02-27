حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ16.. والكشف عن تفاصيلها والمبالغ المدفوعة

أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ16 لشهر مارس، من البرنامج.

وبلغ معدل زيادة التغير في أعداد المستفيدين للدفعة الـ15 لبرنامج “حساب المواطن” 0.7%، وبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.73 ملايين مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد مستفيديها 3.7 ملايين أسرة. وبلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر فبراير 2019 أكثر من 2.4 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة 34.8 مليار ريال.

وأوضحت تفاصيل هذه الدفعة 16 أن المستقلات الإناث شكلن 53% فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، وكان 85% من إجمالي المستقلين والبالغ عددهم 1.2 مليون تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.