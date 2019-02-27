تفاعل واسع مع دعوة الأمير تركي الفيصل لإغلاق وزارات الإعلام في السعودية والمنطقة

لاقت تصريحات الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات الأسبق، حول دور وزارات الإعلام في المملكة ودول المنطقة، تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريحات الفيصل جاءت في كلمة له بمنتدى مسك للإعلام، الثلاثاء، حيث قال: “وزارات الإعلام في نظري المتواضع لم يعد لها فائدة، بل إنها في بعض الأحيان ربما تكون عائقا لما يمكن أن يؤدي إلى المصلحة العامة..”

وتابع قائلا: “برفع جهاز التلفون كل واحد مننا يستطيع أو يتصدى أو يبادر أو يقبل على إبداء رأيه أو الرد على تهمة أو تصحيح وضع وإلى آخره، ارجو من الإخوان والأخوات المتعاطين لمثل هذا الأمر أن يكونوا دائما صادقين فيما يقولون وألا يقعوا في فخ الأخبار المزيفة”.

وفي رد على سؤال مفاده: “هل تدعو لإغلاق وزارات الإعلام في العالم العربي مثلا؟” أجاب الأمير تركي قائلا: “نعم، بما فيها المملكة العربية السعودية وأرجو من الأخ تركي الشبانة الذي تعين جديدا على ذلك”.

من جانبه علق ، بدر العساكر قائلاً : ” في كلمة ملهمة للشباب؛ الأمير تركي الفيصل : “أنتم المستقبل وأنتم ما نطمح أن تصلوا بِنَا إلى ما نرجوه من طموحات، رواد المستقبل أهنئ نفسي قبل أن أهنئكم بطموحاتكم وتطلعاتكم، وأطلب الله أن يعطيني العمر لأراها”.

وقال محمد الجليحي : ” عندما تتحدث شخصية وقامة كبيرة مثل الأمير تركي الفيصل في منتدى مسك للإعلام ويكون المستقبل لهذه الكلمات من الجيل الشبابي للإعلام السعودي الحديث نتأكد بإذن الله بإن مستقبلنا واعد بخبرة السابقين وطموح الشباب….شكرا”.

وتابع الأمير سطام بن خالد آل سعود : ” كلام من ذهب قاله والدي الأمير تركي الفيصل في منتدى مسك للإعلام تحدثنا ونادينا منذ سنين أنه يجب إحتواء طاقات الشباب وأفكارهم وإعطائهم المجال في الدفاع عن الوطن وأظن أن وزاره الإعلام أصبحت تحتاج إلى تغيير شامل وبث روح الشباب في مراكزها ووضع إستراتيجيه واضحه من أجل النهوض بها” .