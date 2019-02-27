العثور على «مفقود ينبع» مُتوفًى داخل بئر بالمدينة المنورة

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، عصر اليوم الأربعاء، من العثور على أحد المواطنين الذي أُبلغ عن فقده بوادي الخشرمة، متوفًّى داخل بئر عمقه 25 مترًا.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني: « تلقينا بلاغًا عن فقدان مواطن يبلغ من العمر ٣٥ عامًا في وادي الخشرمة بـمركز ينبع النخل بمحافظة ينبع، عند الساعة ١٣:٠٧ من ظهر اليوم الأربعاء، الموافق ١٤٤٠/٦/٢٢».

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وأضاف العقيد خالد الجهني، أنه «تم تمرير البلاغ لشرطة ينبع النخل والمشاركة في أعمال البحث، وقد تم العثور على المواطن عند الساعة ١٥:٤٥ من عصر اليوم، متوفًّى داخل بئر بعمق ٢٥م بوادي الخشرمة».

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني بالمدينة المنورة، إلى أنه تم إخراج المفقود من قِبل فرق الإنقاذ، وتسليم الحالة والموقع للشرطة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.