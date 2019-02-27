بالصور.. «شفا الطائف» تستعيد 60 ألف م2 من الأراضي المُعتدى عليها

تمكَّنت أمانة الطائف، مُمثلة في بلدية الشفا الفرعية، من استعادة أكثر من 60 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء بوادي عرضة، بعد أن أزالت آلياتها تعديات مختلفة أقامها محدثون، عبارة عن غرف سكنية وأحواش وعقوم ترابية، وأخرى حجرية، وأشكال من الإشغالات المختلفة؛ بهدف الاستيلاء عليها.

وقالت أمانة الطائف، إن الفرع وبدعم من قوة أمنية ولجنة التعديات، أزال التعديات المُقامة على مساحة 60 ألف متر مربع، عقب التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المخالفين.

وأشارت الأمانة، إلى أن الفِرق الميدانية بفرع البلدية تتابع أعمال التعديات، من خلال رصد التعديات والتحقق منها، ومن ثمَّ تتم أعمال الإزالة الفورية.

وأوضحت أمانة الطائف، أن كل البلديات الفرعية تتابع أي إحداثات غير نظامية للحفاظ على الأراضي الحكومية البيضاء، وتسعى للقضاء التام على ظاهرة استغلالها بشكل غير نظامي، والتعامل الفوري مع أي شكل من الإحداثات؛ إنفاذًا للأوامر السامية، وتعاميم إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية.