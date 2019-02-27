«عمل الرياض» يقدم برامج تدريبية وترفيهية لـ800 مستفيد

نفذ عدد من الفروع التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مجموعة من البرامج التدريبية والاجتماعية والترفيهية لـ800 مستفيد، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه وعدد من الجهات الحكومية والأهلية.

احتوت هذه البرامج على ثلاث دورات تدريبية في المجال الطبي، تشتمل إحداها على ورشة عمل بعنوان «مفاهيم العلاج الطبيعي للبالغين والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة»، أقامها مركز التأهيل الشامل بالزلفي، واستهدفت أولياء أمور النزلاء وأهالي المحافظة ومنسوبي المركز.

وقدمت الأخصائية حصة الحمدان، شرحًا مفصلًا حول المفاهيم الخاطئة عن العلاج الطبيعي والتمارين المناسبة لعلاج آلام العضلات، كما قدمت دور الملاحظة الاجتماعية والتوجيه بالرياض، دورتين لمستفيديها من الأحداث، كانت الدورة الأولى بعنوان «الإنعاش الرئوي القلبي»، بينما جاءت الدورة الثانية تحت عنوان «الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة»، تناول فيها المدربون من الأطباء والمسعفين مفهوم الحالة الطبية الطارئة والنوبات القلبية، بالإضافة إلى تطبيق عملي على أساسيات الإسعافات الأولية اليدوية.

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من جانب آخر، أقام مركز التأهيل الشامل بالمجمعة يومًا مفتوحًا بعنوان «أصحاب الهمم» للنزلاء وأهاليهم، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، شارك فيه عدد من الجهات الحكومية والفرق الاستعراضية التطوعية والشركات الخاصة؛ حيث تم تقديم مسابقات في الرسم والذكاء والثقافة العامة، بالإضافة إلى المسابقات الرياضية والأناشيد الوطنية والاستديو التصويري والمشاركات المسرحية المفتوحة من قبل النزلاء.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي، أن هذه البرامج تهدف إلى تطوير قُدرات الفئات المستفيدة من الدور والمراكز وتصحيح عدد من المفاهيم الطبية الخاطئة لدى أولياء أمورهم، ودمجهم مع المجتمع الخارجي من خلال التعاون مع القطاعين العام والخاص، مبينًا أن أدوار الفروع الإيوائية لا تقتصر على الإيواء فقط، بل تتعدى إلى تأهيل النزلاء وتحسين مهاراتهم الحياتية.

وأعرب السيالي عن شكره وتقديره لجميع المشاركين في تنفيذ هذه البرامج من الأشخاص والجهات.