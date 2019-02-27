رياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على 10 مناطق بالمملكة.. الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الغد، الخميس، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق عدة بالمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المُناخية السابقة تُصيب مناطق «الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الأجزاء الشرقية من الباحة»، وقد تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على منطقتي «الجوف، والحدود الشمالية».

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وشمال المملكة، كما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل».

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه غير مُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة، على مرتفعات منطقة تبوك «الظهر، علقان، اللوز».

ووفق هيئة الأرصاد، يُسجل وادي الدواسر أعلى درجة حرارة تصل إلى 36 درجة، فيما تصل درجة الحرارة في طريف إلى 5 كأدنى درجة حرارة.

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وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج .

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

في السياق ذاته، وجَّه المهتم بالأحوال الجوية والظواهر الفلكية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، نصيحة للراغبين في الكشتة أو السفر مساء الخميس المقبل، بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية؛ بأخذ الحيطة والحذر بسبب الرياح المتوقعة المثيرة للأتربة.

وقال الصخري عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: إنه في يوم الجمعة المقبلة قد تهب رياح مثيرة للغبار نواحي الجوف ورفحاء، وقد تتشكل منها موجة غبار تتجه نحو الحفر والصمان والشرقية وربما منطقة الرياض.

وأضاف الصخري قائلًا: «لا أنصح بالكشتات ولا السفر مساء الخميس 23 جمادى الآخرة، نواحي منطقتي الجوف والحدود الشمالية؛ بسبب الرياح المثيرة للأتربة المتوقعة بإذن الله».