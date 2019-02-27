الملحق الثقافي في لندن يبحث تفعيل برنامج استقطاب المتميزين من المبتعثين والمبتعثات

التقى الملحق الثقافي للمملكة في لندن، الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي، اليوم الاربعاء، وفدًا من كلية إدارة الأعمال بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، تفعيلًا لبرنامج استقطاب المميزين من المُبتعثين والمُبتعثات، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمل في جامعة أم القرى في التخصصات المطلوبة.

وقد التقى الملحق الثقافي بمكتبه في لندن، وفدًا من كلية إدارة الأعمال بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، برئاسة عميد كلية إدارة الأعمال الدكتور إحسان بن صالح المعتاز، ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فيصل بن عائض الروقي، وذلك تفعيلًا لبرنامج استقطاب المميزين من المبتعثين والمبتعثات من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمل في جامعة أم القرى في التخصصات المطلوبة.

وأجرى الوفد لقاءات ومقابلات مع عدد من الطلاب المبتعثين والمبتعثات من المتقدمين والمتقدمات، في مقر الملحقية الثقافية السعودية في لندن، وأعرب الوفد عن سعادته بالمستوى العلمي للطلاب الذين تمت مقابلتهم، خاصة أنهم أعطوا مؤشرًا إيجابيًا واضحًا للمستوى العلمي لمبتعثي المملكة في الخارج.

وفي نهاية اللقاء، شكر الوفد الملحق الثقافي الدكتور عبدالعزيز المقوشي ومنسوبي الملحقية، على حُسن الإعداد والتنظيم والترتيب، وتيسير تلك اللقاءات والمقابلات.

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يذكر أن الملحقية السعودية للمملكة في بريطانيا تقوم بعدة أدوار في دعم المبتعثين والطلاب، وسبق أن أعلنت في نوفمبر الماضي، استعدادها للتكفّل برسوم البرامج والدورات التدريبية لعدد من طلاب الإعلام، في مختلف المؤسسات الإعلامية في بريطانيا.

جدير بالذكر، أن برنامج الاستقطاب الذي تبنته الملحقية الثقافية- منذ عامين- عمل على توفير فرص وظيفية لعدد من الدارسين والدارسات السعوديين في المملكة المتحدة، وفق الضوابط العلمية والأكاديمية المعتمدة، وذلك للمساهمة في تحقيق توطين الوظائف في مجالات متعددة، ضمن التوجهات لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وتقوم الملحقية الثقافية في لندن، بمتابعة سير المبتعثين في دراستهم، ومطالبة الجامعات والمعاهد بإرسال تقارير دورية عن تحصيل المبتعثين في نهاية كل فصل دراسي، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك مع موافاة وزارة التعليم العالي وجهة الابتعاث بمضامين هذه التقارير، فضلًا عن عقد لقاءات دورية مع الطلبة لمعرفة ظروفهم الدراسية، ومساعدتهم على ما يعترضهم من عقبات.

وتنظِّم الملحقية زيارات للجامعات والمعاهد، التي يدرس فيها الطلاب السعوديون ومقابلة المسئولين والمشرفين فيها، من أجل متابعة سير الطلاب، كما تسعى للحصول على منح دراسية للطلبة السعوديين في التخصصات العلمية النادرة أو ذات التنافسية العالية، وتساعدهم في الالتحاق بالجامعات أو المعاهد الملائمة لدراستهم، على أن تكون من المؤسسات التعليمية.