السعودية | وزير الإعلام يستقبل وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يستقبل وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:16 مساءً, 27 فبراير 2019 م المناطق - واس استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه اليوم، معالي وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين علي بن محمد الرميحي .

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

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