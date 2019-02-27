شكرا لقرائتكم خبر عن «الشبانة» يستقبل نائب رئيس «الإعلام» بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في مكتبه اليوم، نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور راشد النعيمي.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.