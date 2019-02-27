شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يبحث مع نظيره البحريني أوجه التعاون والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة في مكتبه اليوم، وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين علي بن محمد الرميحي.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.