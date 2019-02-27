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19 كفيفة يتدربن على الإسعافات الأولية بالشرقية

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اختتمت الدورة التدريبية التي نظمها فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية ممثلاً بإدارة التدريب، اليوم، دورة "المسعف الكفيف"، وشارك فيها "19" مستفيدة من الكفيفات.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي، أن الدورة التي استمرت أربعة أيام، تضمنت التدريب على كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الشائعة والطرق الصحيحة لإسعافها بالشكل الصحيح وكيفية الإبلاغ والتواصل مع عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) وأخذ المعلومات الطبية والإسعافية لحين وصول الفرق الإسعافية للموقع.

وأشار الغامدي إلى أنه تم الاعتماد خلال الدورة التي تقام لأول مرة في المنطقة الشرقية، على إيصال المعلومات عن طريق الوصف والتطبيق من خلال تحسس الدمى، مؤكداً سعي الهيئة من خلال إقامة هذه الدورات التدريبية إلى تأهيل المتدربين والمتدربات ورفع الكفاءة لديهم في مجال تقديم الإسعافات الأولية وكيفية التعامل الصحيح مع مختلف الحالات الإسعافية.


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