الان تتابع “المرور”: لا يجوز لغير مالك المركبة قيادتها إلا بتفويض رسمي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 8 دقائق - 10:17 م, 27 فبراير 2019 م التعليقات: 0 نشرت هيئة المرور تغريدة على “تويتر” تؤكد أنه لا يجوز لغير مالك المركبة قيادتها إلا بتفويض رسمي. وحذرت قائلة: “تجنبًا للوقوع في المخالفات فوّض قائد مركبتك”.

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