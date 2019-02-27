الان تتابع الأرصاد: أمطار على الرياض وهذه المناطق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 46 دقيقة - 9:40 م, 27 فبراير 2019 م التعليقات: 0 هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة. وتوقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة من خلال إنذارات مبكرة أصدرتها مساء اليوم، هطول أمطار رعدية على الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية، مصحوبة برياح مثيرة للأتربة.

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