الان تتابع خالد بن سلمان: لهذه الأسباب استقال ظريف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، إن المملكة العربية السعودية تعلمت الطريقة الصعبة بأن وزير خارجية إيران جواد ظريف مجرد وجه آخر لعملة واحدة. الآن نعرف من هو الفارس ومن هو الحصان.
وأضاف عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن ظريف ربما أعلن استقالته لأنه أدرك أخيراً أن خطابه السلمي في أوروبا لا يستحق الكثير من العودة إلى الوطن. نسمع دائما ما يقال في طهران وظريف ليس في أوروبا.
وكان وزير الخارجية الإيراني قد أعلن استقالته من منصبه، عبر منشور في تطبيق “إنستغرام” الاثنين.
ونشر ظريف، رسالة استقالته، قائلا: “أعتذر لكم عن كل أوجه القصور في السنوات الماضية خلال تولي منصب وزير الخارجية. أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين”.
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