الشبانة يستقبل وزير شؤون الإعلام البحريني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض استقبل وزير الإعلام تركي الشبانة في مكتبه اليوم، وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين علي الرميحي. وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.



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