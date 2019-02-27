الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن| صدور نتائج الأهلية للدورة 16 “شهر مارس 2019”...

الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن، يبحث عن الالاف من المستفيدين، حيث أعلنت اليوم نتائج الأهلية في حساب المواطن للدورة 16، وقام برنامج حساب المواطن بدعوة المستفيدين للدخول إلى البوابة الإلكترونية للاستعلام عن النتائج بشكل رسمي.

الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن

ويمكنك الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن عن طريق الضغط هنا بوابة حساب المواطن، حتى تتمكن من معرفة نتائج الأهلية للدورة السادسة عشرة والخاصة بشهر مارس 2019، ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن في يوم 10 مارس للمستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، والهدف من حساب المواطن هو تخفيف الحمل عن عاتق المواطن البسيط.

حساب المواطن

كشف حساب المواطن عن فحوى الرسالة التي تصل إلى بعض المستفيدين الذين أكملوا التسجيل في البرنامج،حيث تلقت خدمة عملاء حساب المواطن استفسارا من أحد المواطنين قال فيه : تم استلام طلبك بنجاح في برنامج حساب المواطن، نشكر لك تعاونك .. هل تعني هذه الرسالة أنه تم قبولي؟.

وردت خدمة العملاء قائلة أن تلك الرسالة ما هي إلا اجراء روتيني تعني أنه تم استلام طلب التسجيل، وفي حالة أن قدمت الطلب بعد 10 فبراير فأنه سيتم دراسة الأهلية في دورة شهر أبريل واخطارك في حالة انطباق شروط الأهلية عليك، ويمكنك معرفة هذا عن طريق دخول حسابك ثم الدخول إلى دراسة الأهلية .