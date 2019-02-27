

أملج 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

استقبل وكيل محافظ أملج مسعود بن مسلم الجهني أمس ، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي , بحضور مدير إدارة الثروة السمكية بأملج المهندس هشام عبدالله المنزلاوي ورئيس المجلس البلدي المهندس عبدالعزيز محمود الجهني , وذلك بقاعة الاستقبال الرئيسية بمقر المحافظة .

واطلع وكيل المحافظ خلال اللقاء على مراحل إنجاز مشروع مرفأ أملج ، كما تم مناقشة عدد من القضايا التي تتعلق بالخدمات الزراعية والثروة السمكية بالمحافظة .

// انتهى //

21:16ت م

0278



أملج 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واساستقبل وكيل محافظ أملج مسعود بن مسلم الجهني أمس ، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي , بحضور مدير إدارة الثروة السمكية بأملج المهندس هشام عبدالله المنزلاوي ورئيس المجلس البلدي المهندس عبدالعزيز محمود الجهني , وذلك بقاعة الاستقبال الرئيسية بمقر المحافظة .واطلع وكيل المحافظ خلال اللقاء على مراحل إنجاز مشروع مرفأ أملج ، كما تم مناقشة عدد من القضايا التي تتعلق بالخدمات الزراعية والثروة السمكية بالمحافظة .// انتهى //21:16ت م0278

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكيل محافظ أملج يستقبل مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.