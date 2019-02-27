السعودية اليوم / البلسم الدولية تعزز مستشفى سيئون العام في اليمن بأحدث أجهزة علاج العيون



الرياض 22 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 27 فبراير 2019م واس

اختتم فريق منظمة البلسم الدولية للعيون، الرحلة العلاجية الأولى لفريق العيون في مستشفى سيئون العام بمحافظة حضرموت بالجمهورية اليمنية، حيث وصل إجمالي العمليات الجراحية المتقدمة 150 عملية شملت الأطفال والنساء والرجال.

وأوضح رئيس الفريق الطبي استشاري جراحة العيون وحَول الأطفال بمستشفى القريات العام الدكتور بندر الزارع، أن العمليات أجريت بالتعاون مع الفريق المحلي في مستشفى سيئون العام.

وأضاف الدكتور الزارع أنه تم تعزيز المستشفى بأجهزة متقدمة في علاج العيون مقدمة من منظمة البلسم الدولية، وذلك ضمن رؤيتها في الوصول لعلاج المرضى في الأماكن ذات الإمكانيات المحدودة.

الجدير بالذكر، أن الفريق الطبي كشف وصرف أدوية لأكثر من 580 مريض طوال أيام الرحلة بالإضافة إلى تقديم التدريب التعاوني مع الفريق المحلي وتبادل الخبرات العلمية والعملية في ذات التخصص.

// انتهى //

21:05ت م

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الرياض 22 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 27 فبراير 2019م واساختتم فريق منظمة البلسم الدولية للعيون، الرحلة العلاجية الأولى لفريق العيون في مستشفى سيئون العام بمحافظة حضرموت بالجمهورية اليمنية، حيث وصل إجمالي العمليات الجراحية المتقدمة 150 عملية شملت الأطفال والنساء والرجال.وأوضح رئيس الفريق الطبي استشاري جراحة العيون وحَول الأطفال بمستشفى القريات العام الدكتور بندر الزارع، أن العمليات أجريت بالتعاون مع الفريق المحلي في مستشفى سيئون العام.وأضاف الدكتور الزارع أنه تم تعزيز المستشفى بأجهزة متقدمة في علاج العيون مقدمة من منظمة البلسم الدولية، وذلك ضمن رؤيتها في الوصول لعلاج المرضى في الأماكن ذات الإمكانيات المحدودة.الجدير بالذكر، أن الفريق الطبي كشف وصرف أدوية لأكثر من 580 مريض طوال أيام الرحلة بالإضافة إلى تقديم التدريب التعاوني مع الفريق المحلي وتبادل الخبرات العلمية والعملية في ذات التخصص.// انتهى //21:05ت م0275

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