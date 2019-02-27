السعودية اليوم / وزير التعليم الإماراتي يزور جناح وزارة التعليم في منتدى التعليم العالمي

الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسزارمعالي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أحمد بن عبدالله الفلاسي اليوم جناح وزارة التعليم المشارك في منتدى التعليم العالمي والمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي .واطلع معاليه على البرامج والمشروعات التي تنفذها وزارة التعليم، عبر أذرعها الاستثمارية في شركات تطوير التعليم، لما يخدم تنمية القدرات البشرية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.وأثنى معاليه على ما شاهده من محتوى رقمي تم تصنيعه في المملكة، ويمكن أن يسهم في تطوير الكفاءات المحلية، معتبرًا أن هذا النموذج الريادي تم تصميمه بطريقة مهنية تلائم مخرجات التعليم في المملكة للطلاب والمعلمين.وأشار معاليه إلى أن هناك شراكات على مستوى الجامعات بين وزارة التعليم للشؤون العالي في الإمارات مع شقيقتها وزارة التعليم في المملكة ، تم تحديدها بأربع جامعات حسب التخصصات المطروحة في مجالات تتعلق بالبحوث، وتبادل الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن هذه الشراكة في أول خطواتها، وأن التعاون مع المملكة يعد مكسبًا للطرفين .وكان أصحاب المعالي وزراء التعليم في مملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية قد زاروا جناح وزارة التعليم المشارك في المعرض العالمي لحلول ومستلزمات التعليم، يوم أمس ، وأبدوا إعجابهم بما شاهدوه من مشروعات مستقبلية، وتجارب معتمدة على التقنيات الحديثة.// انتهى //20:49ت م0272