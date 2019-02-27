السعودية اليوم / أمير المنطقة الشرقية يرعى فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

الدمام 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يوم الاثنين القادم، حفل اليوم العالمي للدفاع المدني بعنوان '' سلامة الأطفال غايتنا ''، الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة في مركز معارض الظهران إكسبو .وأعرب مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء راشد بن صالح المري، عن سعادته برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني التي تجسد حرص سموه على سلامة المواطنين والمقيمين وتوعيتهم بالمخاطر وطرق التعامل معه.من جانبه أفاد المشرف العام على فعاليات اليوم العالمي العميد عبدالله بن معتق أبو مارقة، أن المعرض سيشتمل على مجموعة من الأنشطة والفعاليات تستهدف فئات المجتمع كافة ومن أهمها الطفل بمشاركة من الجهات الحكومية الخاصة والرائدة في مجال السلامة.وعدّ العميد أبو مارقة، الفعاليات فرصة لجميع العاملين في مجال السلامة في القطاعين الحكومي والخاص لاستعراض أوجه التعاون والفائدة لتحقيق الأهداف المتمثلة في رفع مستوى الوعي الوقائي بين جميع شرائح المجتمع للحد من وقوع الحوادث المختلفة وبالتالي التقليل من الخسائر البشرية والمادية، مشيرًا إلى أن المعرض يعد تجمعًا كبيرًا ومهمًا للمتخصصين في مجال السلامة.فيما أوضح رئيس اللجان المنظمة العميد محمد بن خلف العجيمي، أن اليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام يأتي تحت عنوان "سلامة الأطفال غايتنا" مستهدفاً فئة غالية على قلوبنا وهم الأطفال الذين سيكون لهم النصيب الأكبر في هذا المعرض من التوعية عن طريق الترفيه لهم ولأسرهم حرصاً على إيصال الرسالة التوعوية لهم بطرق يسهل فهمها وتناسب أعمارهم ومستواهم التعليمي .من جهته أشار رئيس اللجنة الرئيسية بالمعرض المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، أن المعرض سيفتح أبوابه أمام الزوار من يوم الاثنين القادم، ولمدة أربعة أيام، على فترتين صباحية من الساعة ٨ صباحاً حتى الساعة ١ ظهراً للطلاب والطالبات، ومسائية من الساعة ٤ حتى ١٠ مساء لجميع شرائح المجتمع .// انتهى //20:19ت م0271