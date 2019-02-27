السعودية اليوم / تطورات الوضع الأمني في العراق



بغداد 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

لقي مدنيان عراقيان مصرعهما, وأصيب اثنان آخران بجروح, جراء سقوط قذائف هاون مجهولة المصدر على قرية تابعة لناحية "بهرز"جنوب مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى شمال شرقي بغداد اليوم.

كما قتل شرطيان عراقيان تابعان لمديرية شرطة النفط أثناء تصديهما لتعرض داعشي استهدف حقول "علاس " في محافظة صلاح الدين.

من جهة أخرى، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق عن مقتل سبعة دواعش بضربة جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي على موقع تابع للتنظيم الإرهابي في جزيرة الصينية بمحافظة الأنبار غرب البلاد.

// انتهى //

19:58ت م

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بغداد 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسلقي مدنيان عراقيان مصرعهما, وأصيب اثنان آخران بجروح, جراء سقوط قذائف هاون مجهولة المصدر على قرية تابعة لناحية "بهرز"جنوب مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى شمال شرقي بغداد اليوم.كما قتل شرطيان عراقيان تابعان لمديرية شرطة النفط أثناء تصديهما لتعرض داعشي استهدف حقول "علاس " في محافظة صلاح الدين.من جهة أخرى، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق عن مقتل سبعة دواعش بضربة جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي على موقع تابع للتنظيم الإرهابي في جزيرة الصينية بمحافظة الأنبار غرب البلاد.// انتهى //19:58ت م0269

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