السعودية اليوم / نجاح تجربة فرضية بمطار حائل الدولي



الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

صرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة بأنه وفي إطار البرامج التدريبية للفرق المتخصصة في التعامل مع حالات إختطاف الطائرات بالمملكة وبهدف الارتقاء بكفاءاتها المهنية في التعامل مع حالات إختطاف الطائرات بالمطارات

,شملت التجربة الفرضية مهارات التفاوض مع الخاطفين والمحافظة على سلامة الركاب والملاحين وتخليصهم.

وأوضح المتحدث الرسمي بأن العناصر البشرية المشاركة في تنفيذ الفرضية من القوات الأمنية المختصة والفرق الإسعافية والإدارية المساندة أظهرت درجة عالية من الكفاءة والاستعداد والجاهزية للتعامل مع مثل هذه الأنشطة الإرهابية وذلك وفق المهام المحددة لكل جهة في الخطط الأمنية ذات العلاقة.

// انتهى //

19:57ت م

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الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسصرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة بأنه وفي إطار البرامج التدريبية للفرق المتخصصة في التعامل مع حالات إختطاف الطائرات بالمملكة وبهدف الارتقاء بكفاءاتها المهنية في التعامل مع حالات إختطاف الطائرات بالمطارات السعودية , وجاهزيتهم وإستعدادهم لتنفيذ مهامهم في المحافظة على سلامة ركاب وملاحي الطائرات التي قد تتعرض الحالات إختطاف, فقد نفذت اليوم في مطار حائل الدولي تجربة فرضية لمُعالجة إختطاف طائرة من نوع 72 - 600) ATR ( تحمل على متنها (50) راكباً و(4) ملاحين>,شملت التجربة الفرضية مهارات التفاوض مع الخاطفين والمحافظة على سلامة الركاب والملاحين وتخليصهم.وأوضح المتحدث الرسمي بأن العناصر البشرية المشاركة في تنفيذ الفرضية من القوات الأمنية المختصة والفرق الإسعافية والإدارية المساندة أظهرت درجة عالية من الكفاءة والاستعداد والجاهزية للتعامل مع مثل هذه الأنشطة الإرهابية وذلك وفق المهام المحددة لكل جهة في الخطط الأمنية ذات العلاقة.// انتهى //19:57ت م0268

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