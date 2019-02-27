انت الان تتابع تفاصيل خبر الأب مسلّم: الرياض تخلت عن المسجد الأقصى وخالفت القرآن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 08:26 مساءً - أكد الأب مانويل مسلم، عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات، أن "السعودية تخلّت عن القدس والمسجد الأقصى، وخالفت القرآن الكريم"، وذلك من خلال هرولتهم للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مسلم في تصريح لـ"الخليج 365": "السعودية مفترض أن تكون العمق العربي للقدس والمسجد الأقصى، لأنها ترمز إلى مكة المكرمة التي تمثل مركز الديني الإسلامي المرتبط بالقدس، والتي هي جزء من العقيدة الإسلامية".

وأضاف: "أكثر ما يؤلم المواطن العربي هو تطبيع السعودية مع الاحتلال، وهو ما يعدّ تخلياً عن القدس والمسجد الأقصى، ومخالفة للآية القرآنية التي تتحدث عنه، لأن من يتخلى عن القدس يتجاوز القرآن ويخالفه".

ووصف مسلم تطبيع الدول العربية والسعودية مع الاحتلال الإسرائيلي، بـ"المنشار" الذي يقطع أوصال الشعوب العربية والإسلامية.

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وحذر من تواصل توغل الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى، وصولاً إلى هدمه بالكامل وبناء هيكلهم المزعوم، وجر المنطقة إلى حرب دينية.

وتطوّرت العلاقات السعودية الإسرائيلية في الفترة الأخيرة، وتُوّجت بزيارات متبادلة واتفاقيات وصفقات عسكرية، كان أبرزها شراء الرياض منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية العسكرية من "تل أبيب، وفق ما كشف "الخليج 365"، مؤخراً.

وتعيش العلاقات السعودية الإسرائيلية أفضل أيامها عبر التاريخ؛ إذ أعرب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال غادي إيزينكوت، في مقابلة مع صحيفة "إيلاف" السعودية، ومقرّها بريطانيا، عن استعداد "إسرائيل" لتبادل المعلومات الاستخباراتيّة مع الجانب السعودي بهدف التصدّي لنفوذ إيران.

وشهد 2018 سلسلة زيارات ولقاءات تطبيعية بين "إسرائيل" والسعودية في مجالات عدّة، إذ كشفت وسائل إعلام عبرية عن زيارة أجراها اللواء أحمد عسيري، نائب رئيس المخابرات السعودية المقال، إلى دولة الاحتلال، عدة مرات في مناسبات مختلفة، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.