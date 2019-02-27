السعودية | اكتشاف أحفورة مرشدة لطحالب عملاقة في الجزء الجنوبي من المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اكتشاف أحفورة مرشدة لطحالب عملاقة في الجزء الجنوبي من المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض كشف رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية رئيس اللجنة السعودية للتتابع الطبقي المهندس حسين بن مانع العتيبي عن أول اكتشاف لأحافير مرشدة لوجود طحالب عملاقة فريدة (بطول ١,٢٥متر وقطر ٦٣,. متر) تشبه في شكلها وهيئتها الاشجار، وذلك في الجزء العلوي من مجموعة الوجيد بوادي الدواسر. وأضاف بأن هذه الاحفورة تمثل الطحالب في العصر الديفوني مابين (٣٧٠-٤٢٠ مليون سنة مضت). وبين أن فريق اللجنة ولأول مرة توصل إلى أن ذلك المكتون يعود إلى العصر الديفوني المتأخر، والذي يعلوه الرواسب الجليدية لمتكون جويل (الكربوني المتأخر). Advertisements

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