السعودية | الدفاع المدني يطلق حملة توعوية بأجهزة كواشف الدخان بالمنازل

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أعلن معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو أن المديرية العامة للدفاع المدني أعدت خطة متكاملة لتفعيل اليوم العالمي للدفاع المدني تتضمن تنفيذ حملة توعوية مكثفة وبرامج إعلامية وتعليمات إرشادية للتعريف بأهمية تركيب أجهزة كواشف الدخان بالمنازل للحيلولة دون الخسائر البشرية والمادية التي قد تحدث بسبب غياب تلك الأجهزة عن المنازل.

وأوضح معالي الفريق العمرو أنه وتزامنا مع اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يصادف مطلع شهر مارس القادم تطلق مديرية الدفاع المدني الحملة التوعوية التي خصصتها للحد من الحرائق الأكثر شيوعا في المملكة، والتي تحدث نتيجة للاستخدام الخاطئ للأجهزة الإلكترونية، والتمديدات والتوصيلات غير المتوافقة مع معايير الجودة المعتمدة.

وأبان أن (الحملة التثقيفية الإعلامية لـ “كاشف الدخان”) تستمر لمدة أربعة أسابيع تحت شعار #كاشف_الدخان_لك_أمان، وتهدف إلى نشر ثقافة السلامة من أخطار ومسببات الحرائق، وتعزيز قدرة المجتمع للتصدي لها، إضافة إلى التوعية بضرورة اقتناء أجهزة الكشف عن الدخان داخل المنازل والأماكن المغلقة.

وأكد معاليه أن هذه الحملة تأتي خطوة أولية في مسيرة تستهدف المواطنين والمقيمين وتثقفهم بضرورة وأهمية تركيب أجهزة كواشف الدخان في المنازل. لافتاً ان هذه الحملة ستصطحب تجارب وقصص نجاح لشركاء الدفاع المدني ممن لديهم تجارب وخبرات عريقة في حملات الأمن والسلامة، والمستثمرين في استيراد وتصنيع وبيع أجهزة الكشف عن الدخان، إضافة إلى نشطاء لديهم منصات تواصل ذات متابعة عالية من قبل الجمهور، فيما يتخللها بث ونشر مقابلات إعلامية، وأفلام توعوية، بالتنسيق مع الإذاعات والقنوات التلفزيونية والفضائية. وتشارك في الحملة عدد من القطاعات

الحكومية والخاصة.

وأفاد الفريق العمرو أن أهمية حملة ” كاشف الدخان” تكمن في ارتفاع حوادث الحريق المنزلية التي تشهدها المملكة، وآثارها الاقتصادية والصحية والاجتماعية والنفسية كبيرة على الأفراد والمجتمع والدولة، وأنه يمكن تلافي الخسائر البشرية والمادية وتداعياتها من خلال ارتفاع مستوى الوعي المعرفي والسلوك الوقائي، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية بما في ذلك تركيب أجهزة الإنذار وكواشف الدخان التي تعمل على تحسس وكشف الحرائق في بدايتها مما يُمكّن السكان من التعامل معها قبل استفحالها وتزايد احتمالات خطرها.

وأهاب معالي مدير عام الدفاع المدني بجميع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والخاصة والأفراد بالتفاعل مع الحملة والاستفادة من مخرجاتها من إرشادات وتعليمات تثقيفية وتوعوية والتعرف على أهدافها الرامية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كما دعا العمرو الجميع للتفاعل مع هاشتاق الحملة ( #كاشف_الدخان_لك_أمان ) من خلال إبداء الرأي وطرح التساؤلات والاستفسارات وتقديم المقترحات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار وبما يخدم اهداف الحملة التي تستهدف كافة مكونات المجتمع.