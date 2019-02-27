شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ساعات أمطار وغبار على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نبهت هيئة الأرصاد من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الدمام والخبر والظهران والأحساء والجبيل وحفر الباطن والقيصومة والقطيف بالمنطقة الشرقية وقالت الهئية أن هذه الحالة ستبدا اليوم الأربعاء من الساعة الثامنة مساءً وتستمر حتى الساعة الرابعه فجر غدٍ الخميس .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 8 ساعات أمطار وغبار على الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.