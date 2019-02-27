الان تتابع العثور على مواطن متوفيا داخل بئر بعد تغيبه في ينبع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-ينبع-عبد الله العازمي عثرت فرق الدفاع المدني بمركز ينبع النخل على مواطن قد اختفى عن ذويه متوفيا داخل بئر .

وأكد متحدث الدفاع المدني بمنطقة المدينة، العقيد خالد بن مبارك الحهني بأن مركز العمليات تلقى بلاغا عن فقدان مواطن يبلغ من العمر٣٥ عاما في وادي الخشرمه بمركز ينبع النخل بمحافظة ينبع عند الساعة ١٣:٠٧ من ظهر هذا، اليوم، الاربعاء وتم تمرير البلاغ لشرطة ينبع النخل والمشاركة في أعمال البحث وقد تم العثور على المواطن عند الساعة ١٥:٤٥ من عصر هذا اليوم متوفيا داخل بئر بعمق ٢٥ م بوادي الخشرمة و تم إخراجه من قبل فرق الانقاذ وتسليم الحالة و الموقع للشرطة لاستكمال الاجراءات النظامية

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