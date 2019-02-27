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الان تتابع “الخليج 365” تنشر المقاعد المخصصة (بنين وبنات) للإيفاد الداخلي بجميع إدارات التعليم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي :-
اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خطة وضوابط وشروط الإيفاد للدراسة بالداخل للعام الدراسي 1440/141 هـ.
وجاء في التعميم الذي حصلت “الخليج 365” على نسخة منه:
“بالاطلاع والعمل بموجبها، ورفع ترشيحات منسوبيكم من شاغلي الوظائف التعليمية من خلال نظام “فارس” مع التأكيد على الضوابط التالية:
الالتزام بالشروط والضوابط والتخصصات الخاصة بكل مسار والمرفقة بالتعميم وعدم تجاوزها نهائيا، على أن يتم رفع الطلبات للفصل الدراسي الأول فقط لعام : 1440/1441هـ عن طريق الخدمة الذاتية في برنامج فارس بعد اعتمادها من الرئيس المباشر في موعد اقصاه 7/7/1440 هـ”.
ويأتي ذلك انطلاقا من توجهات الوزارة نحو تطوير منسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية، والتي تسهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ۲۰۲۰م، ورؤية المملكة ۲۰۳۰م.
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