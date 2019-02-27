الان تتابع حافلات مجانية كل ساعة.. إطلاق برنامج “عمرة الداخل” من جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:31 م, 27 فبراير 2019 م التعليقات: 0 أعلنت وزارة الحج والعمرة إطلاق برنامج “عمرة الداخل” بتسيير حافلات مجانية كل ساعة لنقل معتمري الداخل من مطار الملك عبدالعزيز في جدة إلى المسجد الحرام.

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