الان تتابع “كاشف الدخان لك أمان”.. حملة توعوية جديدة للدفاع المدني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:29 م, 27 فبراير 2019 م التعليقات: 0 تستمر 4 أسابيع أعلن الدفاع المدني، إطلاق حملة توعوية مكثفة بعنوان “#كاشف_الدخان_لك_أمان”، الأحد المقبل تزامنا مع اليوم العالمي وتستمر لمدة 4 أسابيع.

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