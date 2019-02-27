الان تتابع مدير تعليم الأفلاج يتفقد احتياجات ابتدائية الخالدية “بنات” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وقف مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، على احتياجات ابتدائية الخالدية، وتجول في الفصول الدراسية ومرفقات المدرسة.
وكان مدير تعليم الأفلاج قد أجرى بعد ظهر اليوم الأربعاء يرافقه عدد من رؤساء الأقسام بالإدارة وعدد من أولياء أمور الطالبات بحي الخالدية جولة ميدانية وقف خلالها على احتياجات المدرسة وزار الفصول الدراسية والمعامل التعليمية ومكاتب الهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة، وشاهد الجميع عروض مرئية عن مناشط المدرسة وإنجازاتها.
من جهته أشاد مدير التعليم في ختام جولته بالجهود المبذولة التي قامت بها قائدة المدرسة أ. صافية الكبرى ومنسوبات المدرسة، وتميزت المدرسة في العديد من المجالات التعليمية والتربوية، كما ثمّن آل مغيرة لقائدة المدرسة التنظيم والمتابعة لأعمال المدرسة لأداء رسالة التعليم وتقديم ما يخدم المسيرة التعليمية ويسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالبات.
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