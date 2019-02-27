رابط رايات الكلية التقنية: مواعيد القبول والتسجيل للكليات والمعاهد الصناعية للفصل الثاني 1440هـ...

صرحت المملكة العربية السعودية عن إطلاقها لموقع رايات الإلكتروني، وأكدت بأن هذا الموقع هو موقع تابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما أوضحت المملكة بأن مشروع موقع رايات هو أحدث وأهم المشاريع التي تم طرحها من قبل المؤسسة المعنية، وفيما يخص أهدافه فتتمركز في دعم الطرق المتبعة في البرامج التدريبية التي تقوم مؤسسة التدريب التقني بتقديمها للمتدربين والمتدربات، كما يمكن التسجيل فيه عبر الرابط الإلكتروني الخاص ب رايات الكلية التقنية.

تعريف نظام رايات

هو نظام إلكتروني يفيد كافة المتدربين والمتدربات، حيث يتاح عبر نظام رايات للمتدربين إمكانية الاستعلام عن كافة العمليات التدريبية مثل ” الجدوال، مواعيد الحضور، الشعب المتاحة، معرفة درجاتهم، ونتائج الاختبارات وغيرها من الخدمات المقدمة من قبل رايات الكلية التقنية.

وهو بذلك يسهم في الإطلاع على كل ما يهمهم خلال مسيرتهم التعليمية منذ لحظة تسجيلهم وحتى تخرجهم.

الكلية التقنية ومشروع رايات لربط المتدربين بالكليات… توحيد الوحدات التدريبية

وتهدف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من تدشين مشروع “رايات” إلى توحيد وحداتها التدريبية في كافة الكليات والمعاهد، حيث يمكن لجميع المتدربين من استخدام الخدمات المتعلقة بمتابعة البرامج التدريبية في المؤسسة عن طريق صفحات الإنترنت.

الخدمات التي يقدمها نظام رايات

ومن جانبه، صرح الدكتور “راشد الزهراني” نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بأن مشروع “رايات” يقدم عدد من الخدمات ومن أبرزها:

يستطيع المتدرب التسجيل في المقررات، ومن ثم الإطلاع على خطط الفصول المقبلة.

عرض وطباعة الجداول.

معرفة الشعب المتاحة للتسجيل.

يستطيع المتدرب الاطلاع على المقررات والحقائب التدريبية.

كما شدد الزهراني، على أن المشروع يتوافق مع تخطيطية المؤسسة في اتباع أفضل الممارسات، بجانب ربط المدربين والمتدربين بأحدث تقينات التعليم، ملفتا النظر إلى أن تلك المشروع تم اختياره بعد عمل دراسة وافية من جانب لجنة تضمن أعضاء من الإدارات المختصة المختلفة، وبعد عمل تصور له ورؤيته على أرض الواقع.

كيفية التسجيل في نظام رايات؟

يمكن لكل متدرب أو متدربة، لديه الرغبة في التسجيل في موقع رايات الكلية التقنية التقديم عبر رابط المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، ومن ثم اتباع عدد من الخطوات البسيطة، وبعد ذلك يمكن الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها نظام رايات لخدمة المتدربين.

شروط القبول والتسجيل في رايات الكلية التقنية

يوجد عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر كي يتم التسجيل ثم القبول في نظام رايات والتي منها:

يجب أن يكون مواطن سعودي.

يجب أن يكون حاصل على مؤهل جامعي، أو دبلوم تخصص صحي من المعاهد الإدارية.

يجب أن لا يكون قد تم قبوله في برنامج آخر يتعارض معه هذا البرنامج في نفس الوقت.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم المعهد الوطني للتقنية.

رابط الاستعلام عن نتائج رايات الكلية التقنية 1440

أعلن موقع رايات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن نتائج المتدربين بالكلية، حيث الآن يستطيع متدربي ومتدربات رايات من الاستعلام عن النتائج عبر البوابة الإلكترونية الخاصة ب Technical and Vocational Training Corporation، وذلك من خلال اسم المستخدم وكلمة السر حيث تظهر النتيجة بسجل درجات الفصل الدراسي الحالي الخاص بالمتدرب.

رابط نتائج موقع رايات الكلية التقنية

عقب الدخول إلى الرابط المذكور أعلاه، على المتدرب القيام إدخال رقم الهوية بشكل سليم، يمكن استخدام رقم الطالب الأكاديمي وكلمة المرور، ومن ثم الضغط على استعلام، وبعد لحظات سوف تظهر له النتيجة الخاصة به مشمولة جميع الدرجات والنسبة المئوية.

نتائج رايات الكلية التقنية

كما يمكن للمتدربين أيضا، الاستعلام عن نتائج الاختبارات الشاملة أو التأهيلية من خلال عمل زيارة على الموقع الرسمي الخاص ب رايات الكلية التقنية والمذكور أعلاه.

بالإضافة إلى أن جميع المتدربين والمتدربات يمكنهم الاتصال على الرقم الموحد 00966112896666 وذلك للاستفسار عن أي شيء يخص نتائج رايات الكلية التقنية 1440.

خطوات عرض وطباعة الجدول التدريبي

بكل سهولة ويسير وعبر اتباع التعلميات والخطوات الموضحة عبر الجدول التالي، يمكن لجميع المتدربين والمتدربات طباعة الجدول التدريبي.

خطوات طباعة الجدول التدريبي

من خلال الخطوات التالية، يمكن لجميع المتدربين والمتدربات طباعة الجدول التدريبي الخاص بالبرامج الدراسي لهم:

الدخول إلى الرابط الرسمي لنظام رايات

اختيار الأيقونة الخاصة ب المتدربين.

ومن ثم الضغط على خانة التسجيل.

عرض المعلومات التسجيل

ومن ثم يتم اختيار الفصل التدريبي

الكبس على زر الاستمرار.

ومن ثم أيقونة الطباعة والتي تتواجد في أعلى يسار الشاشة.

خطوات الاستعلام عن رقم قاعة التدريب

ومن خلال الصورة الموضحة أعلاه، يجب على المتدرب أو المتدربة الوصول بكل سهولة إلى قاعة تدريبه وذلك بإتباع الخطوات الموضحة.

التقويم التدريبي للعام الدراسي 1440:1439

خطوات تغيير كلمة السر أولاً: يتم الدخول إلى صفحة موقع رايات الرئيسية، ومن خلال نافذة المتدربين يتم اختيار خدمة تغيير كلمة المرور بالضغط هنا. ثانياً: ومن ثم يدون رقمي “الهوية، التدريبي” بالإضافة إلى كتابة الرمز المقترح، وعقب ذلك يتم الكبس على أيقونة “موافق”. ثالثاً: بعد ذلك سوف يظهر للمتدرب إشعار يفيد بإرسال الرقم المرجعي إلى الجوال الموجود ضمن بياناته. رابعاً: يستخدم الرقم المرجعي للحصول على كلمة المرور الجديدة. مواعيد القبول القبول والدراسية الفصل الأول 1440 خطوات التسجيل والدخول إلى برامج المساندة Advertisements خطوات التسجيل في البرامج التدريبية المجاني نظام رايات الكلية الفنية

إن نظام رايات الكلية الفنية يهدف إلى تطبيق نظام عالمي، حيث يتم من خلال تلك النظام اتباع أفضل الممارسات في مجالات التعليم المختلفة، ويتم ذلك عبر ربط المتدربين والمتدربات بأحدث التقنيات.

كما يعمل تلك النظام من خلال قاعدة بيانات حديثة، موحدة لكافة البيانات والمقررات والمناهج، وهو ما يجعل كافة الأمور الخاصة بالمنظومة التعليمية سهلة التنفيذ.

فتح باب القبول في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن فتح باب القبول الإلكتروني للمواطنين الراغبين في الالتحاق في برامج الكليات التقنية وفروعها ” البنين والبنات” في مرحلة الدبلوم لخريجي الثانوية العامة، ومرحلة البكالوريوس الحاصلين على دبلوم الكلية التقنية، أو الحاصلين على الشهادة التي تعادل دبلوم الكلية التقنية، وذلك للالتحاق في الفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1440/1339.

موعد التقديم للالتحاق بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية الفصل التدريب الأول 1439-1440

وفقاً لما جاء في بيان الكلية التقنية، فإن الموعد المحدد للتقديم في برنامج الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية باستثناء منطقة الرياض سيكون بداية من 24 -10 1439 وينتهي يوم 6- 11- 1439 .

وفيما يخص التقديم لمنطقة الرياض، فسوق يتم التقديم عليها ضمن نظام القبول الموحد للجامعات الحكومية، والكليات التقنية وذلك في موعد 10 -10 – 1439.

بداية إجراءات القبول الموحد للدبلوم الصباحي والمسائي سيكون من الفترة 16 – 11 – 1439 حتى 27 -11 -1439.

إنهاء إجراءات القبول النهائي لبرنامج البكالوريوس “صباحي، مسائي” سيكون من الفترة 23 – 11- 1439 وحتى 27 -11 – 1439 .

موعد القبول في المعاهد الصناعية والتشيد ومعاهد السجون : من الفترة 17 -10 -1439 وحتى 14 -12 -1439 وذلك عبر بوابة القبول الموحد عبر الرابط التالي:

مواعيد التقديم للالتحاق في رايات الكلية التقنية الفصل الدراسي الأول 1439: 1440

أعلنت كليات رايات عن الموعد المقرر لقبول طلبات الطلبة والطالبات الراغبين في الالتحاق بالتدريب الخاص بالفصل الدراسي الأول 1439 – 1440 هجرياً، والذي تم تحديده بداية من يوم الأحد الموافق 23 ذي القعدة 1439 وحتى يوم 15 ذي الحجة المقبل.

جدول أعمال العام الدراسي 1440 للمتدربين والمتدربات ب الكلية التقنية – الخرج –

كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

التقويم الدراسي

استقبلت كلية الاتصالات والإلكترونيات أول أمس الثلاثاء الموافق 17 ذي الحجة 1439 هجرياً، عدد 700 متدرب ومتدربة مستجدين ومقبولين للفصل الدراسي الأول لعام 1439 – 1440 للحصول على درجتي الدبلوم والبكالوريوس,

دعت كلية رايات الاتصالات والإلكترونيات بجدة جميع المتدربين والمتدربات للفصل الدارسي الأول، بضرورة الإطلاع على كافة اللوائح والأنظمة عبر دليل المتدرب وذلك بعمل زيارة إلى رابط دليل المتدرب.

دليل المتدرب

من خلال الرابط أعلا يمكن لأي متدرب أو متدرب الإطلاع على كافة المعلومات واللوائح المنظمة للكلية، كما يمكن أيضاً معرف الجداول الدراسية لجميع التخصصات المختلفة بالإضافة إلى معرف الخطط التدريبية، وشروط القبول في التدريب المسائي … والعديد من المعلومات الخاصة بكلية رايات الاتصالات والإلكترونيات بجدة.

برنامج تقني الإلكتروني

ومن خلال اتباع الخطوات التالية كما هو موضح بالصورة التالية، وعبر الرابط الرسمي يمكن لجميع الراغبين التسجيل للالتحاق في برنامج تقني الإلكتروني عبر الرابط التالي:

رابط برنامج تقني

وللحصول على معلومات متجددة ومستمرة، فضلا وليس أمرا، يرجى عمل متابعة مستمرة للمقال حيث سنقوم بشكل دائم بعمل متابعة دورية لإفاديكم بكل ما هو جديد يخص كليات رايات وبرنامج تقني الإلكتروني.

التقويم التدريب التفصيلي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1440هـ

صرحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بأنها توجهت بالفعل إلى تفعيل النظام الرقمي بشكل كامل وذلك وفقاً لأهداف تحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكدة على أنه قد تم إطلاق النسخة الثالثة من نظام المعاملات الإلكترونية والذي يهدف إلى تحقيق الأهداف المنشودة من خلال توفير الوقت والموارد بالإضافة إلى الزيادة الإنتاجية.

مواعيد القبول والتسجيل للكليات التقنية والمعاهد الصناعية للفصل الدراسي الثاني لعام 1440 – 2018

انسحاب المتدرب من البرنامج التدريبي والموعد المحدد للانسحاب

وعبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر “تويتر”، نشر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني “رايات”، بانه يحق للمتدرب الانسحاب من الفصل التدريبي ولكن لمرة واحدة فقط خلال فترة التدريب، مؤكدة على أنه يتم احتساب الفصل المنسحب منه المتدرب من ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج، وأشارت إلى أن التقدم بطلب الانسحاب من الفصل التدريبي يكون من خلال نظام رايات للمتدربين.

كما حددت أيضا رايات الكلية التقنية موعد تقدم المتدرب للانسحاب من البرنامج التدريبي، حيث حددت بأن تاريخ المحدد للقيام بتلك الإجراء هو 23 محرم 1440 هـ.

3 خطوات لمعرفة اسم المستخدم لحساب المتدرب في رايات

من خلال 3 خطوات يستطيع المتدرب الوصول إلى اسم المستخدم الخاص به في رايات الكلية التقنية وهي: أولاً: الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة ب رايات ثانياً: يتم اختيار أيقونة المتدرب. ثالثاً: اختيار أيقونة الاستعلام عن اسم المستخدم.

إنفرجراف الاستعلام عن بيانات الغياب والحضور

وعبر الأسطر السالفة، قدمنا لكم ملف شامل بكافة الأمور المتعلقة ب رايات الكلية التقنية، والتي من أبزرها كيفية تسجيل الدخول إلى كلية رايات للمتدربين والمتدربات،، وبالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن نتائج المتدربين من خلال رقم الهوية، بجانب طريقة الإطلاع على الجداول والمقررات الدراسية، والإطلاع على سجل الحضور والغياب ، بالإضافة إلى العديد والعديد من الخدمات التي تقدمها برامج رايات الكلية التقنية، نرجو أن نكون قد أفدناكم، تابعونا وسوف نوافيكم بشكل دائما بما يطرأ من جديد يخص رايات الكلية التقنية.